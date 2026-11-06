Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в рамках просветительского марафона \"Знание. Единство\" высказал мнение, что до победы России в специальной военной операции (СВО) \"осталось очень немного\".

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в рамках просветительского марафона "Знание. Единство" высказал мнение, что до победы России в специальной военной операции (СВО) "осталось очень немного".

"Сейчас осталось, я думаю, очень немного до победы. И тогда мы сможем уже полноценно подойти к развитию и предприятий, и новых структурных элементов в экономике", - отметил он при общении с представителями молодежи.

Кроме того, Пушилин пригласил молодых специалистов в ДНР, подчеркнув, что они крайне нужны в регионе. Он также дал обещание обеспечить все необходимые условия для приезжающей молодежи, сообщает ТАСС.