Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в рамках просветительского марафона \"Знание. Единство\" высказал мнение, что до победы России в специальной военной операции (СВО) \"осталось очень немного\".
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Безопасность
Пушилин считает, что России осталось "очень немного" до победы в СВО
6 ноября 2026 / 16:59
© Егор Алеев/ ТАСС
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в рамках просветительского марафона "Знание. Единство" высказал мнение, что до победы России в специальной военной операции (СВО) "осталось очень немного".
"Сейчас осталось, я думаю, очень немного до победы. И тогда мы сможем уже полноценно подойти к развитию и предприятий, и новых структурных элементов в экономике", - отметил он при общении с представителями молодежи.
Кроме того, Пушилин пригласил молодых специалистов в ДНР, подчеркнув, что они крайне нужны в регионе. Он также дал обещание обеспечить все необходимые условия для приезжающей молодежи, сообщает ТАСС.
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