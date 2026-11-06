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Медведев оценил публикацию Маска по теме Starlink для Украины

Медведев оценил публикацию Маска по теме Starlink для Украины Медведев оценил публикацию Маска по теме Starlink для Украины

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил ситуацию вокруг главы SpaceX Илона Маска и доступа Украины к Starlink.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил ситуацию вокруг главы SpaceX Илона Маска и доступа Украины к Starlink.

Некоторое время назад Маск сделал репост сообщения о том, что компания SpaceX зря помогала Киеву. Так он ответил на заявление Владимира Зеленского, обвинившего его в "концентрации власти".

"Да, Маск прозрел поздно и признал ошибкой передачу возможностей Starlink для военных целей бандеровским тварям. Его хваленая связь применялась для ударов по гражданским объектам. И тут не может быть оправданием: типа Starlink - одно, а Starshield - другое. Кровь от них одного цвета. Все Илон понимал с самого начала. Хотя, безусловно, даже триллионер зависим от Белого дома и "глубинного государства", - указал политик в своих соцсетях.

Теперь, по его словам, Маску "стало противно", он клеймит войну. "Но он стал участником этой войны. Правда, понять и покаяться всегда лучше, чем жить до конца иудой", - отметил Медведев, сообщает ТАСС.

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#украина
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