Медведев оценил публикацию Маска по теме Starlink для Украины

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил ситуацию вокруг главы SpaceX Илона Маска и доступа Украины к Starlink.

Некоторое время назад Маск сделал репост сообщения о том, что компания SpaceX зря помогала Киеву. Так он ответил на заявление Владимира Зеленского, обвинившего его в "концентрации власти".

"Да, Маск прозрел поздно и признал ошибкой передачу возможностей Starlink для военных целей бандеровским тварям. Его хваленая связь применялась для ударов по гражданским объектам. И тут не может быть оправданием: типа Starlink - одно, а Starshield - другое. Кровь от них одного цвета. Все Илон понимал с самого начала. Хотя, безусловно, даже триллионер зависим от Белого дома и "глубинного государства", - указал политик в своих соцсетях.

Теперь, по его словам, Маску "стало противно", он клеймит войну. "Но он стал участником этой войны. Правда, понять и покаяться всегда лучше, чем жить до конца иудой", - отметил Медведев, сообщает ТАСС.