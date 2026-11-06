Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 ноября 2026 / 00:36
КОТИРОВКИ
USD
08/11
82.1386
EUR
08/11
92.1924
Новости часа
Путин: Россия благодарна ОАЭ за помощь в урегулировании украинского кризиса Эрдоган заявил о невыполнении мирных договоренностей по урегулированию в Газе
Москва
8 ноября 2026 / 00:36
Котировки
USD
08/11
currency
82.1386
0.0000
EUR
08/11
currency
92.1924
0.0000
США не откажутся от Израиля. Мнение
США не откажутся от Израиля. Мнение
6 ноября 2026 / 19:50
Трамп активизируется на украинском треке. Мнение
Трамп активизируется на украинском треке. Мнение
6 ноября 2026 / 19:33
Зеленский заявил, что все электростанции на Украине повреждены
Зеленский заявил, что все электростанции на Украине повреждены
6 ноября 2026 / 10:43
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Кризис на Украине
Политика

Трамп активизируется на украинском треке. Мнение

Трамп активизируется на украинском треке. Мнение Трамп активизируется на украинском треке. Мнение

Американский лидер Дональд Трамп может усилить давление на Киев после промежуточных выборов в США, рассчитывая таким образом быстрее положить конец украинскому конфликту. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Telegraph.

Американский лидер Дональд Трамп может усилить давление на Киев после промежуточных выборов в США, рассчитывая таким образом быстрее положить конец украинскому конфликту. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Telegraph.

Доцент  кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что «у Трампа после промежуточных выборов остается в качестве сферы обязанностей внешняя политика. В этой главной для него сфере он будет продолжать работать на результат. Поэтому прогноз британской газеты вполне справедлив».

Эксперт, отмечая, что Зеленский фактически играл против Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс США, считает также, что «украинский лидер игнорировал Трампа. Поэтому возникает вопрос, а что еще будет терпеть Трамп? Но реакция Трампа будет, и у него не все так плохо, и он еще что-то может.  А предыдущий период был просто периодом выжидания».         

  • new_top
Теги:
#трамп
#украина
Также по теме:
04.11.2026 20:41
Мендель считает коррупцию основой украинской экономики
03.11.2026 14:45
Мендель: призыв в армию на Украине стал пыткой и источником взяток
30.10.2026 13:30
Каллас признала, что в Европе устали от поддержки Украины
29.10.2026 21:21
Мендель: территория Украины сокращается, пока власти тешат себя военными иллюзиями
09.10.2026 11:17
Украину на переговорах в США представят Буданов, Арахамия и Умеров
08.10.2026 16:57
"Рейтинг": 83% украинских граждан выступают за переговоры с РФ
05.10.2026 10:18
Мирошник объяснил усиление ударов по территории Украины
28.09.2026 14:15
Каллас призвала государства ЕС передать их ракеты ПВО Украине
28.09.2026 12:45
Премьер Украины призвал сограждан включить "третье дыхание"
28.09.2026 10:42
Трамп заявил о возможном согласии Зеленского ограничить атаки на российские НПЗ
США не откажутся от Израиля. Мнение
США не откажутся от Израиля. Мнение
Трамп активизируется на украинском треке. Мнение
Трамп активизируется на украинском треке. Мнение
Зеленский заявил, что все электростанции на Украине повреждены
Зеленский заявил, что все электростанции на Украине повреждены
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:57
Путин: Россия благодарна ОАЭ за помощь в урегулировании украинского кризиса
21:42
Эрдоган заявил о невыполнении мирных договоренностей по урегулированию в Газе
21:19
Делегацию Киева в Абу-Даби возглавит Умеров
20:58
Daily Mail: отец Меган Маркл задержан по подозрению в хранении детской порнографии
20:47
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 77% российских граждан
20:27
Пловец Торопкин завоевал второе золото юношеских Олимпийских игр
20:16
Глава МАГАТЭ призвал воздержаться от атак вблизи ЗАЭС
19:59
WP: ушел из жизни правнук нефтяного магната Джон Рокфеллер IV
19:45
В Минобороны РФ появились должности начальника тыла и начальника вооружения
19:30
В Кении лидер секты получил 200 лет тюрьмы
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО