Трамп активизируется на украинском треке. Мнение

Американский лидер Дональд Трамп может усилить давление на Киев после промежуточных выборов в США, рассчитывая таким образом быстрее положить конец украинскому конфликту. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Telegraph.

Американский лидер Дональд Трамп может усилить давление на Киев после промежуточных выборов в США, рассчитывая таким образом быстрее положить конец украинскому конфликту. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Telegraph.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что «у Трампа после промежуточных выборов остается в качестве сферы обязанностей внешняя политика. В этой главной для него сфере он будет продолжать работать на результат. Поэтому прогноз британской газеты вполне справедлив».

Эксперт, отмечая, что Зеленский фактически играл против Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс США, считает также, что «украинский лидер игнорировал Трампа. Поэтому возникает вопрос, а что еще будет терпеть Трамп? Но реакция Трампа будет, и у него не все так плохо, и он еще что-то может. А предыдущий период был просто периодом выжидания».