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Общество

Заразившегося в ДРК Эболой медработника изолировали

Заразившегося в ДРК Эболой медработника изолировали Заразившегося в ДРК Эболой медработника изолировали

Британский медицинский работник, заразившийся лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), доставлен в Соединенное Королевство. Об этом информировали в Минздраве Великобритании.

Британский медицинский работник, заразившийся лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), доставлен в Соединенное Королевство. Об этом информировали в Минздраве Великобритании.

Уточняется, что заболевший помещен в больницу Royal Free Hospital на севере Лондона. Согласно заявлению, в медучреждении "действуют строгие протоколы изоляции, призванные исключить контакты пациента с представителями общественности". В Минздраве отметили, что угроза заболевания для населения королевства оценивается как низкая.

Вспышка лихорадки Эбола, вызванной разновидностью вируса Бундибуджио, началась в ДРК в мае текущего года. По данным ВОЗ, к 20 октября в стране подтвердили свыше 9,8 тыс. случаев заражения, более 4,8 тыс. человек скончались. Заболевание также зафиксировано в Кении и Нигерии, сообщает ТАСС.

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Теги:
#заражение
#эбола
#британия
#дрк
#изоляция
#врач
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