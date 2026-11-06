Заразившегося в ДРК Эболой медработника изолировали

Британский медицинский работник, заразившийся лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), доставлен в Соединенное Королевство. Об этом информировали в Минздраве Великобритании.

Британский медицинский работник, заразившийся лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), доставлен в Соединенное Королевство. Об этом информировали в Минздраве Великобритании.

Уточняется, что заболевший помещен в больницу Royal Free Hospital на севере Лондона. Согласно заявлению, в медучреждении "действуют строгие протоколы изоляции, призванные исключить контакты пациента с представителями общественности". В Минздраве отметили, что угроза заболевания для населения королевства оценивается как низкая.

Вспышка лихорадки Эбола, вызванной разновидностью вируса Бундибуджио, началась в ДРК в мае текущего года. По данным ВОЗ, к 20 октября в стране подтвердили свыше 9,8 тыс. случаев заражения, более 4,8 тыс. человек скончались. Заболевание также зафиксировано в Кении и Нигерии, сообщает ТАСС.