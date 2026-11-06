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Безопасность

США не откажутся от Израиля. Мнение

США не откажутся от Израиля. Мнение США не откажутся от Израиля. Мнение

Избиратели Трампа хотят, чтобы республиканцы “изменили наши отношения с Израилем”, - написал вице-президент Вэнс в среду в соцсети \"X\".

Избиратели Трампа хотят, чтобы республиканцы “изменили наши отношения с Израилем”, - написал вице-президент Вэнс в среду в соцсети "X".

Вэнс в среду выступил с критикой Израиля, которая была резче всего, что можно было услышать от высокопоставленного республиканца по крайней мере с 1991 года, до трех десятилетий, в течение которых безоговорочная поддержка Израиля была практически обязательным требованием для основных американских политиков обеих партий, пишет в этой связи «Вашингтон пост».

«Наши избиратели пришли на выборы», — написал Вэнс, но добавил, что «многие из них проголосовали за демократов», потому что хотели положить конец войне с Ираном, которую поддерживает Израиль, и пересмотреть отношения с Израилем.

Сын президента, Дон Трамп-младший, согласился с этим. «Каждое слово здесь на 100 % верно», — написал он под постом Вэнса.

Политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко отмечает, что «отношения США с Израилем уже корректируются. Поддержки Израиля в размере 4 млрд. долларов в новом году не будет. Также корректировка стала возможна потому, что к власти в Израиле, видимо, придет лидер «Яшара» Айзенкот, который не связан с Трампом так, как Нетаньяху. Больших изменений явно не будет, но какие-то незначительные изменения отношений для демонстрации электорату будут однозначно.  США не откажутся от Израиля потому, что Израиль на сегодняшний момент оказался единственным государством на Ближнем Востоке, в котором американцы могут иметь свою военную базу.  Все остальные страны региона или откажутся от этого, или они будут слишком уязвимы.  Неслучайно США ушли из Ирака, они могут уйти из Иордании и Сирии, и останется один Израиль.  Бросить Израиль для США в такой ситуации было бы просто не логично. Но будут выстраиваться новые отношения с Тель-Авивом, и они будут преподноситься, как прагматичные связи с новым премьер-министром, и не таким, как Нетаньяху. Но по сути отношения между США и Израилем останутся теми же самыми. Отказываться от Израиля США не будут».

Эксперт считает, что в связи с этим на «Ближнем Востоке будет выстраиваться новая система безопасности.  Будет видимо расти раздражение арабских стран в отношении США, неспособности Америки защитить их, как это было с ОАЭ и Саудовской Аравией.  Но не более того. Но все равно эти страны пока очень зависимы от США. Однако выстраивать отношения с Ираном, как новой геополитической силой им придется».        

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Теги:
#отношения
#сша
#израиль
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