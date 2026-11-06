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В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента

В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента

В Армении 30% опрошенных граждан не знакомы с деятельностью президента республики Ваагна Хачатуряна. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного службой Gallup International.

В Армении 30% опрошенных граждан не знакомы с деятельностью президента республики Ваагна Хачатуряна. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного службой Gallup International.

"Самую низкую положительную оценку деятельности получил президент Армении Ваагн Хачатурян - 13,2%. 30% опрошенных либо не знакомы с его деятельностью, либо не знают, кто он вообще", - отметил руководитель армянского представительства Gallup International социолог Арам Навасардян.

Вместе с тем, по его словам, более всего респонденты довольны деятельностью Армянской апостольской церкви - 59,1% и скорее довольны еще 13,9%.

"Второе место занимают армянские вооруженные силы - 46,6% опрошенных заявили, что абсолютно довольны армянскими ВС, а 21,2% - скорее довольны. За ними идет премьер-министр Никол Пашинян. 31,1% участников исследования абсолютно довольны его деятельностью, еще 20,8% - скорее довольны. При этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян практически не уступает Пашиняну. 30% респондентов абсолютно довольны его деятельностью, еще 20% - скорее довольны", - указал специалист.

Опрос проводился в период с 28 октября по 4 ноября методом телефонного интервью среди 1 001 человек, сообщает ТАСС.

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Теги:
#президент
#армения
#опрошенные
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