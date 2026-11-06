Рютте: Украине придется пойти на уступки в вопросе территорий ради мира

Генсек НАТО Марк Рютте полагает, что при урегулировании конфликта с Россией Украине придется пойти на территориальные уступки.

Генсек НАТО Марк Рютте полагает, что при урегулировании конфликта с Россией Украине придется пойти на территориальные уступки.

"Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, а это, как правило, компромисс", - отметил он в эфире нидерландского телеканала NPO 1, усомнившись в способности Киева вернуть утраченные территории.

1 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва хотела бы как можно скорее завершить конфликт путем дипломатии. Он также призвал Киев и его западных спонсоров исходить из "реалий, складывающихся на земле", сообщает ТАСС.