Генсек НАТО Марк Рютте полагает, что при урегулировании конфликта с Россией Украине придется пойти на территориальные уступки.
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Политика
Рютте: Украине придется пойти на уступки в вопросе территорий ради мира
6 ноября 2026 / 17:58
© AP/ Virginia Mayo/ТАСС
Генсек НАТО Марк Рютте полагает, что при урегулировании конфликта с Россией Украине придется пойти на территориальные уступки.
"Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, а это, как правило, компромисс", - отметил он в эфире нидерландского телеканала NPO 1, усомнившись в способности Киева вернуть утраченные территории.
1 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва хотела бы как можно скорее завершить конфликт путем дипломатии. Он также призвал Киев и его западных спонсоров исходить из "реалий, складывающихся на земле", сообщает ТАСС.
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