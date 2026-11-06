Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 315 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 4 крылатые ракеты \"Фламинго\" и 5 315 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 4 крылатые ракеты "Фламинго" и 5 315 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", 6 крылатых ракет большой дальности "Нептун", 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 5 315 беспилотников самолетного типа", - указали в МО РФ.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 281 043 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 548 танков и других боевых бронемашин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 871 орудие полевой артиллерии и минометов, 76 478 единиц специальной военной автомобильной техники.