Король бельгийцев Филипп отклонил отставку правительства премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему продолжать поиск компромисса по бюджету на 2027 год.

Король бельгийцев Филипп отклонил отставку правительства премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему продолжать поиск компромисса по бюджету на 2027 год.

"Король поручил премьер-министру продолжать переговоры по бюджету", - следует из заявления дворца.

По данным телеканала VTM, в ходе консультаций с монархом, "лидеры всех пяти партий правящей коалиции подтвердили стремление добиться компромисса по бюджету". Как отмечается, это и стало "причиной решения продлить полномочия правительства".

В условиях повышения военных расходов правительству Бельгии не хватает в годовом бюджете 10 млрд евро, для изыскания которых необходимо сокращать социальные расходы или повышать налоги и сборы. Участники правящей коалиции не могут прийти к согласию в отношении того, какие именно финансовые меры они готовы принять.

По итогам 2025 года госдолг Бельгии достиг 735 млрд евро, или 110% ВВП. Это беспрецедентно высокий уровень.

Программу повышения военных расходов под предлогом угрозы со стороны РФ активно продвигает сам Де Вевер и министр обороны Тео Франкен. При этом ни одна партия в правящей коалиции не предлагает отказаться курса на милитаризацию, сообщает ТАСС.