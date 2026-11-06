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El Pais: на Канары в ноябре прибыли более 3 тыс. мигрантов

El Pais: на Канары в ноябре прибыли более 3 тыс. мигрантов El Pais: на Канары в ноябре прибыли более 3 тыс. мигрантов

За первые пять дней текущего месяца на испанские Канарские острова прибыли свыше 3,2 тыс. мигрантов. Соответствующие данные приводит газета El Pais.

За первые пять дней текущего месяца на испанские Канарские острова прибыли свыше 3,2 тыс. мигрантов. Соответствующие данные приводит газета El Pais.

Как отмечается, маршрут из Западной Африки на архипелаг вновь активизировался. С 5 ноября служба безопасности и спасения на море высадила на ряде островов более 1 тыс. нелегалов. Всего за первые пять дней ноября на Канарские острова прибыли мигранты на 39 лодках.

Согласно данным МВД Испании, в период с 1 января по 31 октября текущего года в страну смогли попасть порядка 33 тыс. мигрантов, это на 8,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#мигранты
#ноябрь
#канары
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