El Pais: на Канары в ноябре прибыли более 3 тыс. мигрантов

За первые пять дней текущего месяца на испанские Канарские острова прибыли свыше 3,2 тыс. мигрантов. Соответствующие данные приводит газета El Pais .

За первые пять дней текущего месяца на испанские Канарские острова прибыли свыше 3,2 тыс. мигрантов. Соответствующие данные приводит газета El Pais.

Как отмечается, маршрут из Западной Африки на архипелаг вновь активизировался. С 5 ноября служба безопасности и спасения на море высадила на ряде островов более 1 тыс. нелегалов. Всего за первые пять дней ноября на Канарские острова прибыли мигранты на 39 лодках.

Согласно данным МВД Испании, в период с 1 января по 31 октября текущего года в страну смогли попасть порядка 33 тыс. мигрантов, это на 8,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС.