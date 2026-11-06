Кандидат в президенты Меланшон предложил вывести Францию из НАТО

Кандидат в президенты на выборах 2027 года от левой партии \"Неподчинившаяся Франция\" Жан-Люк Меланшон предложил постепенно вывести Францию из состава НАТО и отказаться от оборонных расходов в размере 5% ВВП. На это обращает внимание европейское издание Politico, ссылаясь на предвыборную программу политической силы.

Кандидат в президенты на выборах 2027 года от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон предложил постепенно вывести Францию из состава НАТО и отказаться от оборонных расходов в размере 5% ВВП. На это обращает внимание европейское издание Politico, ссылаясь на предвыборную программу политической силы.

"Немедленно выйти из объединенного командования НАТО, а затем, поэтапною, из самого военного блока. Отказаться от требуемой США дани в размере 5% ВВП, предназначенных для расходов на оборону", - следует из документа.

Что касается урегулирования на Украине, в программе "Неподчинившейся Франции" не говорится о прекращении оказания помощи Киеву, но Меланшон настаивает на необходимости дипломатического решения.

По данным октябрьского опроса компании Cluster 17, который проводился с 19 по 22 октября среди 3 тыс. человек, граждане Франции на предстоящих президентских выборах готовы голосовать, чтобы не допустить прихода к власти определенных политических сил. И Меланшон вызывает неприятие у порядка 69% опрошенных французов, сообщает ТАСС.