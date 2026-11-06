Россияне стали чемпионами мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе

Мужская сборная России выиграла чемпионат мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в двойном минитрампе. Турнир принимает китайский Нанкин, он завершится 8 ноября.

Мужская сборная России выиграла чемпионат мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в двойном минитрампе. Турнир принимает китайский Нанкин, он завершится 8 ноября.

За команду России выступали Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин, Тимофей Голубенко. Они набрали 26 очков. Второй стала команда Португалии (22 очка). Третье место заняли американцы (19).

Россияне впервые с 2019 года выступают на мировом первенстве под флагом страны. Ранее стало известно, что женская сборная России победила в командных соревнованиях на акробатической дорожке, сообщает ТАСС.