В Кении лидер секты получил 200 лет тюрьмы

Высокий суд Кении вынес приговор в отношении лидера религиозной секты Пола Маккензи в виде 200 лет тюрьмы по делу об убийстве 191 человека, включая 190 детей. Об этом информировал новостной портал kenyans.co.ke.

Высокий суд Кении вынес приговор в отношении лидера религиозной секты Пола Маккензи в виде 200 лет тюрьмы по делу об убийстве 191 человека, включая 190 детей. Об этом информировал новостной портал kenyans.co.ke.

По данным портала, Маккензи получил по 100 лет лишения свободы за каждое из 183 убийств путем принуждения к голоданию, а также за 8 убийств, совершенных непосредственно им. Сроки наказания в рамках каждой из двух групп обвинений будут отбываться одновременно, а два основных срока - последовательно.

В октябре суд признал Маккензи и еще 28 последователей его религиозной организации виновными в убийствах. Согласно материалам следствия, лидер секты убеждал верующих отказываться от пищи и заставлять голодать своих детей, обещая им встречу с Иисусом Христом. Для обеспечения соблюдения этих предписаний сообщники Маккензи применяли насилие.

Массовые захоронения членов секты были найдены в апреле 2023 года в лесу Шакахола вблизи города Малинди. По информации Кенийской национальной комиссии по правам человека, в общей сложности там обнаружили останки 448 человек, сообщает ТАСС.