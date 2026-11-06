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Безопасность

В Минобороны РФ появились должности начальника тыла и начальника вооружения

В Минобороны РФ появились должности начальника тыла и начальника вооружения В Минобороны РФ появились должности начальника тыла и начальника вооружения

Президент России Владимир Путин своим указом ввел в структуре Минобороны должности начальника тыла и начальника вооружения ВС РФ, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин своим указом ввел в структуре Минобороны должности начальника тыла и начальника вооружения ВС РФ, сообщает ТАСС.

"Разрешить иметь в Минобороны РФ 12 заместителей министра, в том числе двух первых заместителей министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного начальника вооружения Вооруженных сил РФ - заместителя министра, одного начальника тыла Вооруженных сил РФ - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и одного заместителя министра - руководителя аппарата Минобороны РФ", - следует из документа, размещенного на портале опубликования правовых актов.

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Теги:
#мо
#вооружения
#начальник
#тыл
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