Американский политик и правнук нефтяного магната Джона Рокфеллера (1839-1937 гг.) Джон Джей Рокфеллер IV скончался на 90-м году жизни, пишет газета The Washington Post.
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Общество
WP: ушел из жизни правнук нефтяного магната Джон Рокфеллер IV
6 ноября 2026 / 19:59
© AP Photo/ Lawrence Jackson/ТАСС
Американский политик и правнук нефтяного магната Джона Рокфеллера (1839-1937 гг.) Джон Джей Рокфеллер IV скончался на 90-м году жизни, пишет газета The Washington Post.
По данным издания, политик в разные годы возглавлял в Сенате комитет по торговле, науке и транспорту, комитет по делам ветеранов и комитет по разведке. В Сенат Рокфеллер был избран в 1984 году. В 2013 году он объявил об отставке.
Его прадед Джон Рокфеллер основал нефтяной промышленный синдикат Standard Oil и стал одним из первых в мире долларовых миллиардеров.
В 2016 году американский журнал Forbes представил рейтинг богатейших семей США. Рокфеллеры в нем расположились на 23-й строчке, их состояние оценивалось в $11 млрд, сообщает ТАСС.
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