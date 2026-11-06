WP: ушел из жизни правнук нефтяного магната Джон Рокфеллер IV

Американский политик и правнук нефтяного магната Джона Рокфеллера (1839-1937 гг.) Джон Джей Рокфеллер IV скончался на 90-м году жизни, пишет газета The Washington Post .

Американский политик и правнук нефтяного магната Джона Рокфеллера (1839-1937 гг.) Джон Джей Рокфеллер IV скончался на 90-м году жизни, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, политик в разные годы возглавлял в Сенате комитет по торговле, науке и транспорту, комитет по делам ветеранов и комитет по разведке. В Сенат Рокфеллер был избран в 1984 году. В 2013 году он объявил об отставке.

Его прадед Джон Рокфеллер основал нефтяной промышленный синдикат Standard Oil и стал одним из первых в мире долларовых миллиардеров.

В 2016 году американский журнал Forbes представил рейтинг богатейших семей США. Рокфеллеры в нем расположились на 23-й строчке, их состояние оценивалось в $11 млрд, сообщает ТАСС.