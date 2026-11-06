Глава МАГАТЭ призвал воздержаться от атак вблизи ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал отказаться от атак вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Я в очередной раз призываю все стороны воздерживаться от атак, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты, их персонал или инфраструктуру, необходимую для обеспечения их безопасности", - цитирует его пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х.

Подчеркивается, что "персонал станций должен иметь возможность выполнять свою важнейшую работу, не опасаясь нападений". Военная активность вблизи АЭС остается "ярким напоминанием о постоянных угрозах ядерной безопасности и охране", указал Гросси.

Во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов акцентировал внимание на том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников ЗАЭС. Ранее на ЗАЭС заявили о гибели еще одной сотрудницы станции в результате атак беспилотников ВСУ, это стало третьим такого рода инцидентом за две недели, сообщает ТАСС.