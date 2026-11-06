Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал отказаться от атак вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Глава МАГАТЭ призвал воздержаться от атак вблизи ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал отказаться от атак вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
"Я в очередной раз призываю все стороны воздерживаться от атак, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты, их персонал или инфраструктуру, необходимую для обеспечения их безопасности", - цитирует его пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х.
Подчеркивается, что "персонал станций должен иметь возможность выполнять свою важнейшую работу, не опасаясь нападений". Военная активность вблизи АЭС остается "ярким напоминанием о постоянных угрозах ядерной безопасности и охране", указал Гросси.
Во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов акцентировал внимание на том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников ЗАЭС. Ранее на ЗАЭС заявили о гибели еще одной сотрудницы станции в результате атак беспилотников ВСУ, это стало третьим такого рода инцидентом за две недели, сообщает ТАСС.