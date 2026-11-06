Пловец Торопкин завоевал второе золото юношеских Олимпийских игр

Российский пловец Богдан Торопкин выиграл финальный заплыв на дистанции 200 метров вольным стилем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Его результат составил 1 минуту 47,78 секунды.

Российский пловец Богдан Торопкин выиграл финальный заплыв на дистанции 200 метров вольным стилем на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Его результат составил 1 минуту 47,78 секунды.

Для российского спортсмена эта медаль стала третьей на юношеской Олимпиаде. До этого он одержал победу на дистанции 100 метров вольным стилем и стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем. Всего в активе сборной России четыре золотые и две серебряные награды на нынешнем турнире.

Четвертая юношеская Олимпиада продлится до 13 ноября. Соревнования впервые в истории олимпийского движения принимает Африка. Участниками Игр стали около 2 700 атлетов, которые соревнуются в 25 видах спорта. В сборной России 13 человек, они выступают с национальной символикой, сообщает ТАСС.