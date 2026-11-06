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ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 77% российских граждан

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 77% российских граждан ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 77% российских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77,5%. Опрос проводился в период с 26 октября по 1 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77,5%. Опрос проводился в период с 26 октября по 1 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,5% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 71,6%", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 45,4% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 46,2% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 55,6% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 37,1%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 28,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 24%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 13,3%.

Уровень поддержки "Единой России" составил 31,9%, КПРФ - 14,5%, ЛДПР - 10,9%, "Справедливой России" - 5,3%, "Новых людей" - 10,1%.

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Теги:
#путин
#россияне
#доверия
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