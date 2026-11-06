Федеральное бюро расследований США задержало в штате Флорида отца жены британского принца Гарри Меган Маркл по подозрению о хранении детской порнографии. Об этом информировала газета Daily Mail.
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Общество
Daily Mail: отец Меган Маркл задержан по подозрению в хранении детской порнографии
6 ноября 2026 / 20:58
© MEGA/ GC Images/ Getty Images/ТАСС
Федеральное бюро расследований США задержало в штате Флорида отца жены британского принца Гарри Меган Маркл по подозрению о хранении детской порнографии. Об этом информировала газета Daily Mail.
Сообщается, что 82-летний Томас Маркл был задержан в доме престарелых. Расследование в отношении него началось после выявления в арендованных им помещениях на Филиппинах и в Мексике незаконных материалов с изображением детей. Мужчина не признает какую-либо вину.
По данным издания, Меган Маркл уже несколько лет не поддерживает отношения с отцом, сообщает ТАСС.
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