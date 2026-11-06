Делегацию Украины на трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин украинскому агентству ТСН.
США не откажутся от Израиля. Мнение
6 ноября 2026 / 19:50
Трамп активизируется на украинском треке. Мнение
6 ноября 2026 / 19:33
Зеленский заявил, что все электростанции на Украине повреждены
6 ноября 2026 / 10:43
Политика
Делегацию Киева в Абу-Даби возглавит Умеров
6 ноября 2026 / 21:19
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС
Делегацию Украины на трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин украинскому агентству ТСН.
По его словам, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) примет участие в переговорах, но не возглавляет делегацию.
Вместе с тем указ Зеленского о составе украинской делегации все еще не опубликован.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
06.11.2026 20:16Глава МАГАТЭ призвал воздержаться от атак вблизи ЗАЭС
06.11.2026 13:32Кличко рекомендовал жителям Киева готовиться к худшим сценариям
05.11.2026 19:58Венгрия не считает реальным вступление Украины в ЕС до 2030 года
05.11.2026 16:59Telegraph: Трамп может усилить давление на Украину после выборов
04.11.2026 10:42Песков рассказал, что будет обсуждаться на встрече в столице ОАЭ
03.11.2026 21:57Зеленский исключил проведение телефонных переговоров с Москвой
03.11.2026 20:43Мирошник сообщил о гибели 40 россиян за неделю из-за атак ВСУ
Актуально