Делегацию Киева в Абу-Даби возглавит Умеров

Делегацию Украины на трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин украинскому агентству ТСН.

Делегацию Украины на трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин украинскому агентству ТСН.

По его словам, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) примет участие в переговорах, но не возглавляет делегацию.

Вместе с тем указ Зеленского о составе украинской делегации все еще не опубликован.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает ТАСС.