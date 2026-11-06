Эрдоган заявил о невыполнении мирных договоренностей по урегулированию в Газе

Договоренности о мире в секторе Газа не выполняются, что только усиливает ненависть и вражду. На это обратил внимание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на международном форуме TRT World Forum.

Договоренности о мире в секторе Газа не выполняются, что только усиливает ненависть и вражду. На это обратил внимание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на международном форуме TRT World Forum.

"Мирное соглашение по Газе, для подписания которого приложены большие усилия, к сожалению, не выполняется. Принцип соблюдения взятых обязательств не реализуется на практике. Все должны понять, что таким образом невозможно решить ни одну проблему. Это лишь способствует усилению атмосферы ненависти и вражды", - подчеркнул он.

По его словам, "в Газе произошел крупнейший геноцид современности". "С октября 2023 года в ходе израильских атак в Газе были убиты 75 тыс. человек, большинство из них это женщины и дети. Еще 176 тыс. человек пострадали", - указал турецкий лидер.

Он также акцентировал, что во время "геноцида в Газе были убиты более 270 представителей прессы".

"Все мы наблюдаем за тупиковой ситуацией, в которой оказалась нынешняя международная система, созданная 81 год назад тогдашними обладателями власти и привилегий. Если оценить события, происходящие прежде всего в нашем регионе, а также в других частях мира, становится очевидно, что система фактически признала свое банкротство", - отметил Эрдоган, сообщает ТАСС.