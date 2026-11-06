Путин: Россия благодарна ОАЭ за помощь в урегулировании украинского кризиса

Россия благодарна Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) за помощь в поиске решения украинского кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Россия благодарна Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) за помощь в поиске решения украинского кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Одной из тем совещания стали намеченные на 10 ноября трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

Российский лидер выразил благодарность руководству ОАЭ за готовность принять встречу. "Мы благодарны руководству Арабских Эмиратов. Они последовательно помогают нам в поиске решения по разрешению украинского кризиса, помогают в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами", - отметил Путин, сообщает ТАСС.