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Политика

В Кремле назвали переговоры Путина и Лукашенко насыщенными

В Кремле назвали переговоры Путина и Лукашенко насыщенными В Кремле назвали переговоры Путина и Лукашенко насыщенными

Прошедшие накануне переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве были насыщенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Прошедшие накануне переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве были насыщенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Во вторник вечером состоялась отдельная встреча президентов Путина и Лукашенко. Как всегда весьма насыщенные по содержанию контакты руководителей двух стран", - указала он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#кремль
#встреча
#лукашенко
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