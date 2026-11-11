В Кремле назвали переговоры Путина и Лукашенко насыщенными

Прошедшие накануне переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве были насыщенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Прошедшие накануне переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве были насыщенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Во вторник вечером состоялась отдельная встреча президентов Путина и Лукашенко. Как всегда весьма насыщенные по содержанию контакты руководителей двух стран", - указала он, сообщает ТАСС.