Прошедшие накануне переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве были насыщенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
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Политика
В Кремле назвали переговоры Путина и Лукашенко насыщенными
11 ноября 2026 / 14:45
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Прошедшие накануне переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве были насыщенными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Во вторник вечером состоялась отдельная встреча президентов Путина и Лукашенко. Как всегда весьма насыщенные по содержанию контакты руководителей двух стран", - указала он, сообщает ТАСС.
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