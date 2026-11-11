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Экс-министр Абызов получил 14 лет колонии

Экс-министр Абызов получил 14 лет колонии Экс-министр Абызов получил 14 лет колонии

Таганский районный суд Москвы вынес приговор в виде шести с половиной лет лишения свободы в отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова по второму делу - о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Окончательно путем сложения приговоров ему назначено 14 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Таганский районный суд Москвы вынес приговор в виде шести с половиной лет лишения свободы в отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова по второму делу - о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Окончательно путем сложения приговоров ему назначено 14 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

В декабре 2023 года Абызов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ. Он был осужден на 12 лет колонии и 80 млн рублей штрафа.

Вместе с тем Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск РВК на сумму 353 млн 750 тыс. рублей в рамках уголовного дела о мошенничестве с акциями к Абызову.

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Теги:
#приговор
#колония
#экс-министр
#абызов
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