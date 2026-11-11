Песков: российская делегация в ОАЭ постоянно информирует Путина

Российская делегация в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в постоянном режиме информирует президента РФ Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС .

Российская делегация в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в постоянном режиме информирует президента РФ Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, президент постоянно информируется делегацией России о ходе приговоров в Абу-Даби", - отметил Песков.

По его словам, в среду встреча делегаций продолжается. "Нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом", - указал представитель Кремля.

Росийско-американо-украинские переговоры начались в Абу-Даби 10 ноября. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский, во главе украинской - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.