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Песков: российская делегация в ОАЭ постоянно информирует Путина

Песков: российская делегация в ОАЭ постоянно информирует Путина Песков: российская делегация в ОАЭ постоянно информирует Путина

Российская делегация в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в постоянном режиме информирует президента РФ Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Российская делегация в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в постоянном режиме информирует президента РФ Владимира Путина о ходе трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, президент постоянно информируется делегацией России о ходе приговоров в Абу-Даби", - отметил Песков.

По его словам, в среду встреча делегаций продолжается. "Нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом", - указал представитель Кремля.

Росийско-американо-украинские переговоры начались в Абу-Даби 10 ноября. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский, во главе украинской - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

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Теги:
#россия
#песков
#путин
#делегация
#абу-даби
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