Торговые войны должны быть прекращены, санкционные меры и экономические блокады следует оставить в прошлом. С соответствующим заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
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Экономика
Володин призвал оставить торговые войны в прошлом
11 ноября 2026 / 15:29
© Марат Абулхатин/ ТАСС
Торговые войны должны быть прекращены, санкционные меры и экономические блокады следует оставить в прошлом. С соответствующим заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
"Торговые войны надо прекращать, это вредит всем. Блокады и санкции также должны уйти в прошлое", - отметил он, комментируя обращение палаты парламента к участникам 81-й сессии Генассамблеи ООН и парламентам мира с призывом прекратить американскую блокаду Кубы.
Что касается экономического давления на страны, Володин обратил внимание, что против России введено свыше 35 тыс. санкций. "Сами, сталкиваясь с несправедливостью, полагаем, что такого не должно быть в отношении других стран", - указал он, сообщает ТАСС.
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