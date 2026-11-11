Володин призвал оставить торговые войны в прошлом

Торговые войны должны быть прекращены, санкционные меры и экономические блокады следует оставить в прошлом. С соответствующим заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Торговые войны должны быть прекращены, санкционные меры и экономические блокады следует оставить в прошлом. С соответствующим заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Торговые войны надо прекращать, это вредит всем. Блокады и санкции также должны уйти в прошлое", - отметил он, комментируя обращение палаты парламента к участникам 81-й сессии Генассамблеи ООН и парламентам мира с призывом прекратить американскую блокаду Кубы.

Что касается экономического давления на страны, Володин обратил внимание, что против России введено свыше 35 тыс. санкций. "Сами, сталкиваясь с несправедливостью, полагаем, что такого не должно быть в отношении других стран", - указал он, сообщает ТАСС.