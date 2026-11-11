ВС РФ ударили за сутки по цехам производства робототехнических комплексов для ВСУ

Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по цехам производства наземных робототехнических комплексов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по цехам производства наземных робототехнических комплексов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотников, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сообщении.