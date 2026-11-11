Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по цехам производства наземных робототехнических комплексов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
ВС РФ ударили за сутки по цехам производства робототехнических комплексов для ВСУ
Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по цехам производства наземных робототехнических комплексов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотников, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сообщении.