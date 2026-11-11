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Президент России открыл саммит ОДКБ

Президент России открыл саммит ОДКБ Президент России открыл саммит ОДКБ

В Кремле началась сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщает ТАСС.

В Кремле началась сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщает ТАСС.

За несколько минут до этого президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана приняли участие в церемонии фотографирования. Встреча проходит под председательством российского лидера Владимира Путина.

Ожидается, что в ходе саммита будут подведены итоги проделанной в рамках председательства РФ совместной работы, определены приоритетные направления дальнейшего развития организации, затронуты актуальные темы региональной и международной повестки дня.

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Теги:
#путин
#саммит
#одкб
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