Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали муниципалитеты Луганской Народной Республики (ЛНР), три мирных жителя погибли, еще пятеро пострадали. Соответствующее сообщение разместил глава республики Леонид Пасечник в \"Максе\" .

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали муниципалитеты Луганской Народной Республики (ЛНР), три мирных жителя погибли, еще пятеро пострадали. Соответствующее сообщение разместил глава республики Леонид Пасечник в "Максе".

"ВФУ продолжают террористические удары по мирному населению: три человека погибли, еще пятеро получили ранения", - указал он.

Пасечник уточнил, что в Новоайдарском и Перевальском округах ВСУ ударили по грузовому и легковому автомобилю, погибли три мирных жителя. В Белокуракинском округе при атаке беспилотника пострадала женщина, в Лисичанске противник нанес удар вблизи центрального рынка, получила ранение женщина.

На участке дороги Луганск - Белое ВСУ атаковали "Газель", ранен экспедитор. В Кременском округе атаке подвергся рейсовый автобус, пострадал водитель. В Сватовском округе ранена женщина, ехавшая на велосипеде, сообщает ТАСС.