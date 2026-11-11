Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали муниципалитеты Луганской Народной Республики (ЛНР), три мирных жителя погибли, еще пятеро пострадали. Соответствующее сообщение разместил глава республики Леонид Пасечник в \"Максе\".
В ЛНР жертвами атак ВСУ стали три человека
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали муниципалитеты Луганской Народной Республики (ЛНР), три мирных жителя погибли, еще пятеро пострадали. Соответствующее сообщение разместил глава республики Леонид Пасечник в "Максе".
"ВФУ продолжают террористические удары по мирному населению: три человека погибли, еще пятеро получили ранения", - указал он.
Пасечник уточнил, что в Новоайдарском и Перевальском округах ВСУ ударили по грузовому и легковому автомобилю, погибли три мирных жителя. В Белокуракинском округе при атаке беспилотника пострадала женщина, в Лисичанске противник нанес удар вблизи центрального рынка, получила ранение женщина.
На участке дороги Луганск - Белое ВСУ атаковали "Газель", ранен экспедитор. В Кременском округе атаке подвергся рейсовый автобус, пострадал водитель. В Сватовском округе ранена женщина, ехавшая на велосипеде, сообщает ТАСС.