Мединский назвал посланников президента США эффективными людьми

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - люди искренние и эффективные. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - люди искренние и эффективные. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Американская сторона была одной из активных сторон переговорного процесса. Посланники президента США Дональда Трампа - люди искренние, эффективные и что самое главное нацеленные на результат, а не на пустые разговоры", - указал Мединский.

"Поэтому роль их мы оцениваем положительно", - подчеркнул он.

Глава российской делегации также выразил благодарность руководству ОАЭ за прекрасную организацию переговоров в Абу-Даби.

"Хотел бы от имени российской делегации поблагодарить руководство ОАЭ и Абу-Даби за прекрасную организацию трехсторонних переговоров, за создание доброжелательной деловой атмосферы. Спасибо большое, мы очень признательны", - отметил он, ТАСС.