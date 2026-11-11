Американист Богуславская: Иран предпочел бы говорить о мире уже с новым лидером США

Иранская тема стала токсичной не только для самого Дональда Трампа, но и для большинства республиканцев. Американские избиратели недвусмысленно дали понять, что им совсем не понравились последствия операции в Иране, которые выразились в ускорении инфляции и росте цен на энергоносители. Кроме того, осталось ощущение недосказанности. Притом что потрачены огромные средства и есть жертвы среди американских военнослужащих, все видят, что эта война была войной по выбору. И этот выбор сделал Трамп.

Иранская тема стала токсичной не только для самого Дональда Трампа, но и для большинства республиканцев. Американские избиратели недвусмысленно дали понять, что им совсем не понравились последствия операции в Иране, которые выразились в ускорении инфляции и росте цен на энергоносители. Кроме того, осталось ощущение недосказанности. Притом что потрачены огромные средства и есть жертвы среди американских военнослужащих, все видят, что эта война была войной по выбору. И этот выбор сделал Трамп.

Сейчас создается впечатление, что администрация в США и сама не знает, как достойно выйти из иранского конфликта, выставив при этом Америку победившей стороной. Простого решения тут нет.

Иран демонстрирует устойчивость к экономическому давлению США и уже доказал, что выдерживает военное воздействие союзников. Вместе с тем, нельзя не признать, что Иран несет большие издержки и тоже был бы не против покончить с противостоянием.

Стороны оказались в тупике. Низкий уровень доверия друг к другу стал еще ниже, и, возможно, Иран будет делать ставку на то, чтобы дождаться прихода к власти в США нового, с большой вероятностью – демократического, лидера.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c1c875ec41350b77550a1d426be895ef/