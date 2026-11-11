Зарегистрированное число случаев заражения вирусом Эболы в Демократической Республике Конго составило более 11 тыс. Об этом со ссылкой на государственные данные передает агентство Reuters.
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Общество
Reuters: число заболевших Эболой в ДР Конго составило более 11 тыс.
11 ноября 2026 / 16:45
© Michel Lunanga/ Getty Images/ТАСС
Зарегистрированное число случаев заражения вирусом Эболы в Демократической Республике Конго составило более 11 тыс. Об этом со ссылкой на государственные данные передает агентство Reuters.
Отмечается, что число смертельных исходов приближается к отметке 5,4 тыс.
Эпидемия Эболы началась в ДРК в мае текущего года. Проведение противоэпидемических мероприятий осложняют продолжающиеся боевые действия в восточных провинциях страны и недоверие со стороны местных жителей, сообщает ТАСС.
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