Reuters: число заболевших Эболой в ДР Конго составило более 11 тыс.

Зарегистрированное число случаев заражения вирусом Эболы в Демократической Республике Конго составило более 11 тыс. Об этом со ссылкой на государственные данные передает агентство Reuters .

Зарегистрированное число случаев заражения вирусом Эболы в Демократической Республике Конго составило более 11 тыс. Об этом со ссылкой на государственные данные передает агентство Reuters.

Отмечается, что число смертельных исходов приближается к отметке 5,4 тыс.

Эпидемия Эболы началась в ДРК в мае текущего года. Проведение противоэпидемических мероприятий осложняют продолжающиеся боевые действия в восточных провинциях страны и недоверие со стороны местных жителей, сообщает ТАСС.