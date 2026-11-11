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ГД приняла закон о раскрытии данных об ингредиентах табака и вейпов

ГД приняла закон о раскрытии данных об ингредиентах табака и вейпов ГД приняла закон о раскрытии данных об ингредиентах табака и вейпов

Правительственный проект закона, подразумевающий раскрытие информации о составе табачной и никотинсодержащей продукции, прошел второе и третье чтения в Госдуме.

Правительственный проект закона, подразумевающий раскрытие информации о составе табачной и никотинсодержащей продукции, прошел второе и третье чтения в Госдуме.

Инициативой предлагается дополнить изменениями закон "О коммерческой тайне". В настоящее время данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции могут относиться к коммерческой тайне, в том числе информация, которую производители предоставляют компетентным органам. В результате часть сведений не может быть опубликована в открытом доступе.

Предлагается вывести из-под режима коммерческой тайны информацию о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, обладают канцерогенными, мутагенными или репротоксическими свойствами либо приобретают такие свойства при нагревании.

Поправки ко второму чтению предполагают перенос срока вступления закона в силу с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#госдума
#закон
#вейпы
#табак
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