Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

В Абу-Даби закончилась трёхсторонняя встреча России, США и Украины с февраля 2026 года. Предыдущий раунд проходил в Женеве и завершился фиксацией расхождений по территориальным вопросам; затем в переговорном процессе была пауза. Договоренность возобновить диалог в 10-х числах ноября обсуждалось ещё в октябре на встрече Владимира Путина со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Россию на переговорах представлял помощник президента Владимир Мединский (глава делегации), заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, представитель ФСБ Алексей Комков и другие. Украину - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров (глава делегации), руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в списки террористов и эктремистов в РФ), его первый зам Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замначальника ГУР Вадим Скибицкий. США — спецпосланник Стив Уиткофф, спецпосланник Джаред Кушнер, главком объединённых сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Также участвовал глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

По данным источников, делегации России и Украины общались на русском языке, видимо, получив на это карт-бланш от неугомонных «языковых омбудсменов» киевского режима. Переговоры шли в закрытом режиме.

Европейская делегация во главе с руководителем аппарата Еврокомиссии Бьорном Зайбертом прибыла в Абу-Даби, но за столом переговоров не присутствовала. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что группа ЕС направлена «для поддержки Украины». По данным Politico, европейские представители планировали присутствовать на «отдельных этапах»; по данным Financial Times — в ОАЭ прибыли советники по нацбезопасности Франции, Германии и Британии.

Первая встреча, 10 ноября, началась в 12:12 по местному времени и продлилась около четырёх с половиной часов с перерывом. В начале Мединский поблагодарил ОАЭ за гостеприимство и США за «миротворческие усилия». Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры «очень продуктивными», но уточнил: «Это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа или что-то в этом роде». Джаред Кушнер заявил, что стороны «выявили основные пункты разногласий» и частично сократили расхождения, выразив надежду на открытый прямой диалог.

Глава киевского режима по итогам дня написал в телеграм-канале: «Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным… Освобождение пленных — это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины». Журналистам он сказал: «С россиянами тяжело. Они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья».

На второй день переговоры длились около двух часов. По сообщениям Politico со ссылкой на источники, во второй день планировалось обсуждение территориальных вопросов, включая границы и линии разграничения. После трёхсторонней встречи украинская сторона провела консультации с европейскими партнёрами, сообщил Рустем Умеров.

Сергей Лавров в эти дни заявил, что Россия не согласится на немедленное прекращение огня, не понимая, что будет дальше, и что сначала должны быть сформулированы параметры будущей архитектуры безопасности. На вопрос журналиста, почему Москва не допускает европейцев, он ответил шуткой: «Вы предлагаете сбивать самолеты?» — и добавил, что европейцам стоит «в гостинице посидеть».

Ключевым разногласием оставалась последовательность шагов в ходе мирного урегулирования: Киев и европейские страны настаивают сначала на прекращении огня, затем на обсуждении параметров безопасности; позиция Москвы противоположна — сначала договорённости, затем прекращение огня. Аналогичную последовательность подтвердил Лавров.

Приведем некоторые комментарии западных СМИ. Агентство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщило, что Россия и Украина в закрытых переговорах демонстрировали готовность к компромиссам по территориальному вопросу.

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает масштабную перезагрузку системы безопасности Европы в рамках возможного соглашения, включая вопросы расширения НАТО и размещения западных войск.

Financial Times сообщает, что европейские страны готовы вернуться к обсуждению с Москвой соглашений по контролю над вооружениями, в том числе восстановлению механизмов времён холодной войны. В The Guardian же появилась информация, что украинские и европейские чиновники опасаются, что включение вопросов европейской безопасности в повестку позволяет затянуть процесс; американские официальные лица с этим не согласны.

Киевский режим требует 10 лет содержать армию численностью 800 тысяч человек после мира с Россией, оценивая расходы в 700 миллиардов долларов в год для ЕС, рассказывает AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Это включает зарплаты, вооружение, технику, боеприпасы и инфраструктуру.

Украина отвергла новое предложение США о территориальных уступках — это уже данные The Telegraph. Предложение Вашингтона заключается в том, чтобы признать полный контроль России над ЛНР и ДНР в новых границах по текущей линии соприкосновения.

Что касается не инсайдерской информации, пусть и самых влиятельных СМИ, а официальных итогов, то их подвел глава российской делегации. По словам Владимира Ростиславовича, Россия считает правильной постановку вопроса, что будет с безопасностью после неминуемого окончания конфликта на Украине, показавшего, что европейская система безопасности работает очень плохо. Мединский сравнил российское-украинское столкновение с прорывом гнойника.

Российские дипломаты на переговорах с участием американской стороны обменялись позициями, по некоторым вопросам удалось найти взаимопонимание, по другим — нет, диалог будет продолжен. С представителями Европы наши переговорщики не общались, и не особо понимали, в каком статусе они находились в ОАЭ. «Представители Европы занимаются обманом украинского народа, не очень понимаем, о чем с ними можно говорить», - сказал Мединский. Ни одного мирного конкретно предложения со стороны европейских стран получено не было.

Что же до уже достигнутых соглашений, то была заключена договоренность о новом масштабном обмене пленными, конкретная информация будет позднее. И, пожалуй, главная фраза – отвечая на вопрос о территориальной проблеме, Мединский произнес: «Каждая пядь российской земли будет Россией возвращена так или иначе».

В свою очередь, Джаред Кушнер сообщил, что 12 ноября вместе с Уиткоффом отправится в Москву на встречу с Владимиром Путиным: «Пройтись по темам, которые обсуждались сегодня, и попытаться достигнуть прогресса». Одной из целей он назвал проработку привлечения европейцев к многостороннему формату. По словам Кушнера, после Москвы американские переговорщики намерены встретиться с Зеленским в Дублине; территориальный вопрос он назвал самым трудным в урегулировании, а европейским странам посоветовал выбрать единого переговорщика.

Искренне или из вежливости выражая благодарность Трампу за посреднические усилия, нужно не забывать о разнообразных фактах, появляющихся ежедневно. Так, Россия впервые сообщила о перехвате американских крылатых ракет Rusty Dagger – они ни фигурируют в сводке Минобороны РФ от 10 ноября. По данным военного ведомства, над нашей территорией дежурные средства ПВО и средства РЭБ поразили сразу четыре таких ракет. Раньше о возможном применении Rusty Dagger киевским режимом сообщалось на основании обнаруженных компонентов ракет, МО уже включило их в официальную статистику перехватов.

Ракеты AGM-188A Rusty Dagger, разработанные сотрудниками американской компании Zone 5 Technologies, сочетают в себе большую дальность (460 - 900 километров) и произодственную дешевизну. Они способны достать до Москвы, Ростова, Краснодара, Воронежа, Волгограда, Ставрополя и других городов, входящих в зону радиуса поражения. И при каждом перехвате или, не дай Бог, взрыве такой ракеты, при каждом применении ВСУ другого американского оружия нужно помнить, что наш посредник является одновременно нашим фактическим противником.