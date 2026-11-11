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Политика

Мединский заявил, что систему безопасности в Европе нужно "лечить"

Мединский заявил, что систему безопасности в Европе нужно "лечить" Мединский заявил, что систему безопасности в Европе нужно "лечить"

Систему европейской безопасности необходимо \"лечить\" целиком. На этом акцентировал внимание помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров РФ, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 

Систему европейской безопасности необходимо "лечить" целиком. На этом акцентировал внимание помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров РФ, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 

"Украинский конфликт продемонстрировал, что вся действовавшая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо и, фактически, болен весь организм, а на Украине прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься", - подчеркнул он.

Мединский также отметил, что страны Европы способствуют массовой гибели мирных людей, занимаясь групповым обманом украинского народа. "Они финансируют и снабжают вооружениями одну из воюющих сторон, при этом, по сути, способствуя массовой гибели мирного населения", - указал он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#безопасность
#европа
#система
#мединский
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