В Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами о заложенной бомбе, сообщает газета La Repubblica.
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Общество
Repubblica: в Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами взрыва
11 ноября 2026 / 17:28
© Ionov Vitaly/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
В Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами о заложенной бомбе, сообщает газета La Repubblica.
Отмечается, что электронное письмо было подписано тем же именем, что и угрозы, полученные на прошедшей неделе редакциями СМИ в Великобритании и Ирландии.
По информации газеты La Stampa, учащиеся эвакуированы из ряда школ в Риме, Турине, Милане, Бергамо, Неаполе. Подтверждений об выявлении взрывных устройств не поступало.
На прошлой неделе сигналы о заложенных в самолетах бомбах, также по электронной почте, поступали в отношении рейсов европейских авиакомпаний, сообщает ТАСС.
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