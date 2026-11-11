Repubblica: в Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами взрыва

В Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами о заложенной бомбе, сообщает газета La Repubblica.

В Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами о заложенной бомбе, сообщает газета La Repubblica.

Отмечается, что электронное письмо было подписано тем же именем, что и угрозы, полученные на прошедшей неделе редакциями СМИ в Великобритании и Ирландии.

По информации газеты La Stampa, учащиеся эвакуированы из ряда школ в Риме, Турине, Милане, Бергамо, Неаполе. Подтверждений об выявлении взрывных устройств не поступало.

На прошлой неделе сигналы о заложенных в самолетах бомбах, также по электронной почте, поступали в отношении рейсов европейских авиакомпаний, сообщает ТАСС.