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Общество

Repubblica: в Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами взрыва

Repubblica: в Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами взрыва Repubblica: в Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами взрыва

В Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами о заложенной бомбе, сообщает газета La Repubblica.

В Италии порядка 100 школ получили письма с угрозами о заложенной бомбе, сообщает газета La Repubblica.

Отмечается, что электронное письмо было подписано тем же именем, что и угрозы, полученные на прошедшей неделе редакциями СМИ в Великобритании и Ирландии.

По информации газеты La Stampa, учащиеся эвакуированы из ряда школ в Риме, Турине, Милане, Бергамо, Неаполе. Подтверждений об выявлении взрывных устройств не поступало. 

На прошлой неделе сигналы о заложенных в самолетах бомбах, также по электронной почте, поступали в отношении рейсов европейских авиакомпаний, сообщает ТАСС.

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Теги:
#угрозы
#италия
#школы
#взрыв
#письма
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