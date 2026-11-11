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Безопасность

Лукашенко считает целесообразным усиление военного потенциала ОДКБ

Лукашенко считает целесообразным усиление военного потенциала ОДКБ Лукашенко считает целесообразным усиление военного потенциала ОДКБ

Белоруссия считает целесообразным активизировать работу по укреплению военного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности организации в узком составе.

Белоруссия считает целесообразным активизировать работу по укреплению военного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности организации в узком составе.

"Считаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил", - приводит его слова близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

По мнению белорусского лидера, это пример того, что государства ОДКБ должны постоянно осуществлять адаптацию разработанных ею военных механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня. "Нам нужно учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, прежде всего, в контексте применения беспилотников и эффективного противодействия им", - подчеркнул он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#лукашенко
#укрепление
#военный потенциал
#одкб
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