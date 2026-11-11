Лукашенко считает целесообразным усиление военного потенциала ОДКБ

Белоруссия считает целесообразным активизировать работу по укреплению военного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности организации в узком составе.

Белоруссия считает целесообразным активизировать работу по укреплению военного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности организации в узком составе.

"Считаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил", - приводит его слова близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

По мнению белорусского лидера, это пример того, что государства ОДКБ должны постоянно осуществлять адаптацию разработанных ею военных механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня. "Нам нужно учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, прежде всего, в контексте применения беспилотников и эффективного противодействия им", - подчеркнул он, сообщает ТАСС.