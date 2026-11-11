Мединский назвал условие участия Европы в мирных переговорах по Украине

Представители Европы смогут принимать участие в мирном переговорном процессе по Украине, как только у них проснется совесть. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.

Представители Европы смогут принимать участие в мирном переговорном процессе по Украине, как только у них проснется совесть. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.

"Как только у европейцев проснется совесть, в этот момент они смогут стать участниками мирных переговоров", - сказал он журналистам. До тех пор, пока этого не произошло "они являются фактически - соучастниками гибели мирного населения", подчеркнул Мединский.

Вместе с тем, по его словам, Россия не очень понимает, о чем говорить с Европой, ни одного мирного предложения от них не было.

"Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать, непонятно", - отметил глава российской делегации.

Он также заявил о необходимости новой справедливой системы безопасности в мире, работающей не в ущерб каким-либо странам. "Над этим будем работать", - добавил Мединский, сообщает ТАСС.