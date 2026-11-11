Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2026 / 22:43
КОТИРОВКИ
USD
13/11
82.9803
EUR
13/11
92.3322
Новости часа
Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности Президент Мексики опровергла информацию об идущих в США караванах мигрантов
Москва
13 ноября 2026 / 22:43
Котировки
USD
13/11
currency
82.9803
0.0000
EUR
13/11
currency
92.3322
0.0000
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
13 ноября 2026 / 10:03
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
13 ноября 2026 / 09:57
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
13 ноября 2026 / 09:36
Европа должна определиться, чего она хочет: мира или войны
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Интеграция / Стратегическая безопасность / Геополитика
Интеграция

Путин напомнил, что 2027 год будет знаменательным для ОДКБ

Путин напомнил, что 2027 год будет знаменательным для ОДКБ Путин напомнил, что 2027 год будет знаменательным для ОДКБ

Следующий год станет знаменательным для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку объединение отметит сразу два юбилея. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

Следующий год станет знаменательным для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку объединение отметит сразу два юбилея. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

"Следующий, 2027 год для нашей организации во многом знаменательный. Будет отмечаться сразу два юбилея: 35 лет подписания договора о коллективной безопасности и 25 лет создания ОДКБ", - обратил внимание российский лидер.

Он отметил, что в связи с этим заступающим на председательскую вахту таджикистанским друзьям предстоит объемная и ответственная работа в плане определения стратегических перспектив дальнейшего развития сотрудничества.

"Безусловно, участники ОДКБ будут оказывать коллегам из Таджикистана всемерное содействие", - подчеркнул Путин, передав слово президенту республики Эмомали Рахмону, который должен обозначить ключевые приоритеты председательства Душанбе, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#путин
#2027 год
#одкб
Также по теме:
13.11.2026 19:45
Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности
12.11.2026 19:45
Путин: иностранные войска на Украине представляют угрозу нацбезопасности РФ
12.11.2026 13:46
Матвиенко считает перекладыванием ответственности обиду Армении за Карабах
11.11.2026 20:31
Армению лишили права голоса в рамках ОДКБ
11.11.2026 19:33
Рахмон обозначил цель председательства Таджикистана в ОДКБ
11.11.2026 17:43
Лукашенко считает целесообразным усиление военного потенциала ОДКБ
11.11.2026 15:59
Президент России открыл саммит ОДКБ
10.11.2026 18:14
Рубио: Трамп намерен обсудить с лидерами РФ и КНР ядерное оружие
10.11.2026 17:45
Лавров: Армения сохранит право на коллективную безопасность в ОДКБ
09.11.2026 16:30
Шойгу: Запад сеет нестабильность в мире, но не везде успешно
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
Европа должна определиться, чего она хочет: мира или войны
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
19:45
Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности
19:28
Президент Мексики опровергла информацию об идущих в США караванах мигрантов
19:15
Скончался актер из фильма "Няньки" Кристиан Казинс
18:59
Песков: Украина может разминировать Константиновку, если контролирует ее
18:45
Медведев: "Единая Россия" не имеет права на ошибку
18:33
В Словении выступили против увязки бюджета ЕС с помощью Украине
18:14
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6 177 беспилотников ВСУ
17:59
Politico: в Евросоюзе призвали запретить сигареты с фильтром
17:45
Песков: люди из Константиновки смогут уехать по выбору в Россию или на Украину
17:31
ERR: Эстония уведомила FIS о запрете на выступление спортсменов из России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО