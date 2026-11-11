Путин напомнил, что 2027 год будет знаменательным для ОДКБ

Следующий год станет знаменательным для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку объединение отметит сразу два юбилея. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

Следующий год станет знаменательным для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку объединение отметит сразу два юбилея. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

"Следующий, 2027 год для нашей организации во многом знаменательный. Будет отмечаться сразу два юбилея: 35 лет подписания договора о коллективной безопасности и 25 лет создания ОДКБ", - обратил внимание российский лидер.

Он отметил, что в связи с этим заступающим на председательскую вахту таджикистанским друзьям предстоит объемная и ответственная работа в плане определения стратегических перспектив дальнейшего развития сотрудничества.

"Безусловно, участники ОДКБ будут оказывать коллегам из Таджикистана всемерное содействие", - подчеркнул Путин, передав слово президенту республики Эмомали Рахмону, который должен обозначить ключевые приоритеты председательства Душанбе, сообщает ТАСС.