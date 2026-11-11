Эрдоган считает обстановку в Газе экологической катастрофой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал последствия израильских атак в секторе Газа как экологическую катастрофу. Об этом он заявил, выступая на открытии двухдневного саммита лидеров стран в рамках проходящей в Анталье 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал последствия израильских атак в секторе Газа как экологическую катастрофу. Об этом он заявил, выступая на открытии двухдневного саммита лидеров стран в рамках проходящей в Анталье 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31).

"То, что произошло в Газе, является не просто геноцидом, но и экологической катастрофой. Были вырублены многовековые оливковые деревья, загрязнена почва, заражена вода, а города стали огромными грудами обломков", - указал турецкий лидер.

Он акцентировал внимание, что в последние дни из Газы вновь поступают "душераздирающие новости". "Разрушение инфраструктуры в Газе, проливные дожди и наводнения повлекли затопление десятков тысяч палаток и убежищ", - подчеркнул Эрдоган.

Глава турецкого государства призвал к немедленной доставке в палестинский анклав гуманитарной помощи, прекращению агрессии еврейского государства и политики изоляции Газы. "Использовать бедственное положение детей в Газе для демонстрации силы - это признак слабости и, в первую очередь, отсутствия совести", - заключил он, сообщает ТАСС.