Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2026 / 22:44
КОТИРОВКИ
USD
13/11
82.9803
EUR
13/11
92.3322
Новости часа
Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности Президент Мексики опровергла информацию об идущих в США караванах мигрантов
Москва
13 ноября 2026 / 22:44
Котировки
USD
13/11
currency
82.9803
0.0000
EUR
13/11
currency
92.3322
0.0000
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
13 ноября 2026 / 10:03
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
13 ноября 2026 / 09:57
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
13 ноября 2026 / 09:36
Европа должна определиться, чего она хочет: мира или войны
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Общество

Эрдоган считает обстановку в Газе экологической катастрофой

Эрдоган считает обстановку в Газе экологической катастрофой Эрдоган считает обстановку в Газе экологической катастрофой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал последствия израильских атак в секторе Газа как экологическую катастрофу. Об этом он заявил, выступая на открытии двухдневного саммита лидеров стран в рамках проходящей в Анталье 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал последствия израильских атак в секторе Газа как экологическую катастрофу. Об этом он заявил, выступая на открытии двухдневного саммита лидеров стран в рамках проходящей в Анталье 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31).

"То, что произошло в Газе, является не просто геноцидом, но и экологической катастрофой. Были вырублены многовековые оливковые деревья, загрязнена почва, заражена вода, а города стали огромными грудами обломков", - указал турецкий лидер. 

Он акцентировал внимание, что в последние дни из Газы вновь поступают "душераздирающие новости". "Разрушение инфраструктуры в Газе, проливные дожди и наводнения повлекли затопление десятков тысяч палаток и убежищ", - подчеркнул Эрдоган.

Глава турецкого государства призвал к немедленной доставке в палестинский анклав гуманитарной помощи, прекращению агрессии еврейского государства и политики изоляции Газы. "Использовать бедственное положение детей в Газе для демонстрации силы - это признак слабости и, в первую очередь, отсутствия совести", - заключил он, сообщает ТАСС

  • new_top
Теги:
#ситуация
#газа
#эрдоган
#катастрофа
#экология
Также по теме:
06.11.2026 21:42
Эрдоган заявил о невыполнении мирных договоренностей по урегулированию в Газе
29.10.2026 15:14
Путин убежден, что проблему Палестины можно решить только созданием двух государств
23.10.2026 16:59
Нетаньяху заявил о подготовке крупнейшей с 1967 года операции на Западном берегу Иордана
09.10.2026 18:59
Эрдоган: Израиль сделал из Газы крупнейший в мире концлагерь
25.09.2026 17:45
Эрдоган: политика Турции не представляет угрозы для Израиля
23.09.2026 10:59
Эрдоган призвал оказать большее давление на Израиль
11.09.2026 12:31
Al Jazeera: Рим примет переговоры Ливана и Израиля 15-16 сентября
01.09.2026 12:28
NYT: в Израиле потребовали от Нетаньяху положить конец насилию на Западном берегу
24.08.2026 19:45
Евросоюз призвал Израиль отказаться от планов по строительству поселений в зоне E-1
21.08.2026 11:18
В Словакии раскритиковали призыв Бен-Гвира убивать палестинцев в Газе
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
Европа должна определиться, чего она хочет: мира или войны
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
19:45
Ван И: Китай и США должны реализовать договоренности о стратстабильности
19:28
Президент Мексики опровергла информацию об идущих в США караванах мигрантов
19:15
Скончался актер из фильма "Няньки" Кристиан Казинс
18:59
Песков: Украина может разминировать Константиновку, если контролирует ее
18:45
Медведев: "Единая Россия" не имеет права на ошибку
18:33
В Словении выступили против увязки бюджета ЕС с помощью Украине
18:14
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6 177 беспилотников ВСУ
17:59
Politico: в Евросоюзе призвали запретить сигареты с фильтром
17:45
Песков: люди из Константиновки смогут уехать по выбору в Россию или на Украину
17:31
ERR: Эстония уведомила FIS о запрете на выступление спортсменов из России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО