В Кремле назвали дату встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится в первой половине дня в четверг. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится в первой половине дня в четверг. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В первой половине дня", - отметил он в беседе с журналистами.

По словам представителя Кремля, в плане протокола переговоры пройдут "как обычно".

Некоторое время назад Кушнер сообщил, что 12 ноября он вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом отправится в Москву, где они намерены обсудить темы, затронутые на трехсторонних переговорах по Украине в ОАЭ. Затем американские эмиссары планируют отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.