Встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится в первой половине дня в четверг. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Политолог Журавлев: переговоры в Абу-Даби – шаг на долгом пути к миру
13 ноября 2026 / 10:03
Переговоры в Абу-Даби перевернули шахматную доску. Мнение
13 ноября 2026 / 09:57
СМИ: японский премьер намерена обсудить с Путиным освобождение японского журналиста
13 ноября 2026 / 09:36
Политика
В Кремле назвали дату встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
11 ноября 2026 / 18:57
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится в первой половине дня в четверг. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"В первой половине дня", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам представителя Кремля, в плане протокола переговоры пройдут "как обычно".
Некоторое время назад Кушнер сообщил, что 12 ноября он вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом отправится в Москву, где они намерены обсудить темы, затронутые на трехсторонних переговорах по Украине в ОАЭ. Затем американские эмиссары планируют отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.
Также по теме:
12.11.2026 21:14Путин заявил, что стремится к вечному миру на Украине
12.11.2026 15:30Рябков подтвердил наличие драйва США в поиске развязок по Украине
Актуально