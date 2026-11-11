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Нацплан по внедрению ИИ охватывает 16 отраслей экономики

Нацплан по внедрению ИИ охватывает 16 отраслей экономики Нацплан по внедрению ИИ охватывает 16 отраслей экономики

Национальный план по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, социальную сферу и госуправление на период до 2030 года распространяется на 16 отраслей экономики. Об этом заявил руководитель направления Центра развития искусственного интеллекта аналитического центра при правительстве РФ Михаил Никитин в рамках Строительной недели БРИКС в Казани.

Национальный план по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, социальную сферу и госуправление на период до 2030 года распространяется на 16 отраслей экономики. Об этом заявил руководитель направления Центра развития искусственного интеллекта аналитического центра при правительстве РФ Михаил Никитин в рамках Строительной недели БРИКС в Казани.

"На нынешнем этапе национальный план охватывает 16 отраслей экономики. Реализуют его 35 федеральных ведомств и все 89 субъектов РФ", - отметил он.

Никитин уточнил, что в настоящее время план находится на рассмотрении в администрации президента. "Готовится к вынесению на штаб по ИИ, который при президенте должен состояться буквально до конца текущего месяца", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ во взаимодействии с регионами сформировать национальный план внедрения ИИ. Предполагается, что план должен будет учитывать задачи отраслей и субъектов РФ, сообщает ТАСС

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Теги:
#экономика
#ии
#внедрение
#нацплан
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