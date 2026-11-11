Нацплан по внедрению ИИ охватывает 16 отраслей экономики

Национальный план по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, социальную сферу и госуправление на период до 2030 года распространяется на 16 отраслей экономики. Об этом заявил руководитель направления Центра развития искусственного интеллекта аналитического центра при правительстве РФ Михаил Никитин в рамках Строительной недели БРИКС в Казани.

Национальный план по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, социальную сферу и госуправление на период до 2030 года распространяется на 16 отраслей экономики. Об этом заявил руководитель направления Центра развития искусственного интеллекта аналитического центра при правительстве РФ Михаил Никитин в рамках Строительной недели БРИКС в Казани.

"На нынешнем этапе национальный план охватывает 16 отраслей экономики. Реализуют его 35 федеральных ведомств и все 89 субъектов РФ", - отметил он.

Никитин уточнил, что в настоящее время план находится на рассмотрении в администрации президента. "Готовится к вынесению на штаб по ИИ, который при президенте должен состояться буквально до конца текущего месяца", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ во взаимодействии с регионами сформировать национальный план внедрения ИИ. Предполагается, что план должен будет учитывать задачи отраслей и субъектов РФ, сообщает ТАСС.