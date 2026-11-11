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Рахмон обозначил цель председательства Таджикистана в ОДКБ

Рахмон обозначил цель председательства Таджикистана в ОДКБ Рахмон обозначил цель председательства Таджикистана в ОДКБ

Таджикистан во время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2027 году планирует сконцентрировать усилия на дальнейшем укреплении региональной безопасности. с таким заявлением выступил президент республики Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

Таджикистан во время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2027 году планирует сконцентрировать усилия на дальнейшем укреплении региональной безопасности. с таким заявлением выступил президент республики Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

"В период председательства Таджикистана в ОДКБ мы планируем направить наши усилия на дальнейшее укрепление региональной безопасности в соответствии с девизом: "Коллективная безопасность, укрепление рубежей, устойчивость региона, совместная ответственность", - отметил он.

Глава республики указал, что Душанбе выделил ряд ключевых приоритетов председательства. "Укрепление таджикско-афганской границы и повышение эффективности охраны внешних рубежей зоны ответственности ОДКБ. Совершенствование готовности коллективных сил, развитие военно-технического сотрудничества и механизмов кризисного реагирования", - сказал он.

В числе других приоритетов Рахмон назвал активизацию противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и транснациональной преступности.

Кроме того, он подчеркнул, что особое внимание планируется уделить практической реализации принятых решений, укреплению взаимодействия профильных ведомств и повышению готовности ОДКБ к оперативному реагированию на угрозы.

Вместе с тем, по словам президента, в период председательства Душанбе будут приложены необходимые усилия для организации мероприятий по случаю 25-й годовщины образования ОДКБ и 35-летия подписания Договора о коллективной безопасности.

ОДКБ была учреждена 7 октября 2002 года. В ее состав входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, сообщает ТАСС.

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Теги:
#таджикистан
#цель
#одкб
#рахмон
#председательство
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