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Политика

Мединский: Москва и Киев условились о масштабном обмене пленными

Мединский: Москва и Киев условились о масштабном обмене пленными Мединский: Москва и Киев условились о масштабном обмене пленными

Москва и Киев во время переговоров в столице ОАЭ условились о масштабном обмене пленными. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский в беседе с журналистами.

Москва и Киев во время переговоров в столице ОАЭ условились о масштабном обмене пленными. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский в беседе с журналистами.

По его словам, в ходе консультаций обсуждалась гуманитарная тема.

"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, параметры которого будут оглашены в ближайшее время", - отметил Мединский по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в столице ОАЭ 10-11 ноября. В первый день контакты продолжались 4,5 часа с 40-минутным перерывом, во второй - немногим менее двух часов.

Российскую делегацию возглавлял Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Кроме того, за столом переговоров присутствовали эмиссары США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, сообщает ТАСС.

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