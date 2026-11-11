Скончался российский посол в США Александр Дарчиев

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев скоропостижно скончался в возрасте 66 лет. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС .

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев скоропостижно скончался в возрасте 66 лет. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

"В среду, 11 ноября, на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Александр Никитич Дарчиев", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что Дарчиев был "выдающимся дипломатом, опытным руководителем, добрым товарищем и наставником".

В МИД также выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким дипломата.

Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Защитил степень кандидата исторических наук. Владел английским и французским языками.

На дипломатическую службу Дарчиев поступил в 1992 году. Послом России в США был назначен 6 марта 2025 года.

Дипломат был награжден орденами Дружбы (2019), Почета (2022).