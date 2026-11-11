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Армению лишили права голоса в рамках ОДКБ

Армению лишили права голоса в рамках ОДКБ Армению лишили права голоса в рамках ОДКБ

Главы государств ОДКБ на саммите в Москве лишили Армению права голоса и на выдвижение своих представителей на ответственные позиции в организации. Решение задействовать статью 25 Устава ОДКБ было утверждено в ходе встречи.

Главы государств ОДКБ на саммите в Москве лишили Армению права голоса и на выдвижение своих представителей на ответственные позиции в организации. Решение задействовать статью 25 Устава ОДКБ было утверждено в ходе встречи.

Статья 25 предписывает принимать решение "о приостановлении права выдвижения граждан на квотные должности в организации, а также о лишении права голоса" в случае невыполнения "обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет".

Согласно уставу, Ереван сможет вернуть свои права в рамках ОДКБ, в случае "полного погашения задолженности".

Ранее о намерении приостановить членство в ОДКБ не раз заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Прекратив отчисления в бюджет организации, Армения при этом никаких активных действий по своему выходу или по возобновлению работы не предпринимала, сообщает ТАСС.

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Теги:
#право
#армения
#лишение
#одкб
#голос
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