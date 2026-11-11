Песков: решения об участии Путина в саммите G20 пока нет

Решения об участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20) в Майами пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Решения об участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20) в Майами пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Пока нет решения касательно участия Путина в саммите "двадцатки" в США. Но президент России неизменно повторяет, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами", - отметил Песков, сообщает ТАСС.