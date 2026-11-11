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Политика

Мединский отверг возможность обменов территорий c Украиной

Мединский отверг возможность обменов территорий c Украиной Мединский отверг возможность обменов территорий c Украиной

Москва исключает возможность каких-либо территориальных обменов с Киевом. На этом акцентировал внимание помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в комментарии \"Вестям\".

Москва исключает возможность каких-либо территориальных обменов с Киевом. На этом акцентировал внимание помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в комментарии "Вестям".

"С разных сторон периодически вбрасывается тема возможных обменов территорий. Я не вижу никакой возможности обменов этих территорий", - отметил он.

"После вторжения Украины в Курскую область было принято решение о создании зоны безопасности вдоль границы с РФ. Сегодня эта зона достаточно существенная, она расширяется и продолжит расширяться", - указал Мединский.

Вместе с тем, по его словам, флаг России не будет спускаться на тех территориях, где он был уже поднят.

"Всегда, когда Россия проявляла твердость и уверенность в своих силах, в результате наступало время долгосрочного мира, покоя и развития и у нас, и у наших соседей. Поэтому там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен. Задача в другом, об этом мы говорили сегодня", - подчеркнул Мединский.

Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял Мединский, во главе украинской был руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, сообщает ТАСС.

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