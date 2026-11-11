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Экономика

С начала года сбор зерна в России составил около 140 млн тонн

С начала года сбор зерна в России составил около 140 млн тонн С начала года сбор зерна в России составил около 140 млн тонн

В России сбор зерна с начала 2026 года составил около 140 млн тонн в бункерном весе, включая свыше 95 млн тонн пшеницы. Об этом информировал Минсельхоз РФ по итогам выступления министра сельского хозяйства Оксаны Лут в ходе заседания Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

В России сбор зерна с начала 2026 года составил около 140 млн тонн в бункерном весе, включая свыше 95 млн тонн пшеницы. Об этом информировал Минсельхоз РФ по итогам выступления министра сельского хозяйства Оксаны Лут в ходе заседания Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

"Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. Собрано 140 млн тонн зерна в бункерном весе, в том числе 95 млн тонн пшеницы. По итогам года ожидается порядка 140 млн тонн в чистом весе", - следует из сообщения.

Вместе с тем сбор масличных с начала года вырос на 13%, до 34,8 млн тонн. По итогам года урожай прогнозируется на уровне более 35 млн тонн. 

Кроме того, по плодам и ягодам в министерстве ожидают рекордный урожай - 2,3 млн тонн, включая 2,1 млн тонн яблок.

В 2025 году в России был собран третий в истории страны объем зерна - более 144 млн тонн, сообщает ТАСС.

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