С начала года сбор зерна в России составил около 140 млн тонн

В России сбор зерна с начала 2026 года составил около 140 млн тонн в бункерном весе, включая свыше 95 млн тонн пшеницы. Об этом информировал Минсельхоз РФ по итогам выступления министра сельского хозяйства Оксаны Лут в ходе заседания Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

В России сбор зерна с начала 2026 года составил около 140 млн тонн в бункерном весе, включая свыше 95 млн тонн пшеницы. Об этом информировал Минсельхоз РФ по итогам выступления министра сельского хозяйства Оксаны Лут в ходе заседания Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

"Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. Собрано 140 млн тонн зерна в бункерном весе, в том числе 95 млн тонн пшеницы. По итогам года ожидается порядка 140 млн тонн в чистом весе", - следует из сообщения.

Вместе с тем сбор масличных с начала года вырос на 13%, до 34,8 млн тонн. По итогам года урожай прогнозируется на уровне более 35 млн тонн.

Кроме того, по плодам и ягодам в министерстве ожидают рекордный урожай - 2,3 млн тонн, включая 2,1 млн тонн яблок.

В 2025 году в России был собран третий в истории страны объем зерна - более 144 млн тонн, сообщает ТАСС.