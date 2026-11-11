Американский эмиссар Джаред Кушнер считает вопрос территорий самым сложным в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает телеканал Fox News.
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Политика
Кушнер считает вопрос территорий самым сложным на переговорах
11 ноября 2026 / 21:41
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС
Американский эмиссар Джаред Кушнер считает вопрос территорий самым сложным в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает телеканал Fox News.
"Мы также обсудили тяжелые вопросы. Территориальные вопросы будут самыми трудными, но мы уверены, что, пока мы будем заниматься решением других проблем, мы добьемся всеобъемлющего урегулирования", - отметил он по итогам российско-американо-украинских переговоров в столице ОАЭ, сообщает ТАСС.
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